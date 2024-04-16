Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии тяжелых вооружений на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не видело тяжелых вооружений на Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси по итогам заседания Совета безопасности ООН, передает ТАСС.

Гросси заявил о невозможности установить виновных в атаках на ЗАЭС

«Там нет тяжелых вооружений», — указал глава МАГАТЭ.

Гросси указал, что запрет на размещение таких вооружений, в том числе танков, реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерия — один из принципов обеспечения безопасности АЭС.

Ранее глава МАГАТЭ назвал весьма реальной опасность крупного ядерного инцидента на Запорожской АЭС, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МАГАТЭАЭС

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