Жена Петросяна опровергла данные о миллионном долге юмориста перед ФНС

Юморист Евгений Петросян не имеет долгов перед Федеральной налоговой службой, утверждает его пятая официальная супруга Татьяна Брухунова. Так она прокомментировала ТАСС сообщения некоторых СМИ о том, что долг Народного артиста РСФСР перед ведомством якобы уже превышает 1,2 миллиона рублей.

«Это все фейк», - заявила жена комика. Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 36-летняя жена 79-летнего артиста, в частности, якобы на оплачивает коммунальные услуги за квартиру в элитном жилом комплексе «Садовые кварталы» в московском районе Хамовники.

Петросян отказался отвечать на вопрос о выписанной из квартиры дочери

В марте текущего года уже появлялись сообщения о задолженности Брухуновой за коммуналку, которые жена Петросяна также опровергла.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Петросян официально оформил отношения с пятой супругой в декабре 2019 года. Через несколько месяцев у пары появился на свет сын Ваган. В октябре 2023 года стало известно, что Брухунова и Петросян родили ещё дочь Матильду.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЖенаДолгиЕвгений Петросян

Горячие новости

Все новости

партнеры