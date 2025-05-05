Жена Петросяна опровергла данные о миллионном долге юмориста перед ФНС
Юморист Евгений Петросян не имеет долгов перед Федеральной налоговой службой, утверждает его пятая официальная супруга Татьяна Брухунова. Так она прокомментировала ТАСС сообщения некоторых СМИ о том, что долг Народного артиста РСФСР перед ведомством якобы уже превышает 1,2 миллиона рублей.
«Это все фейк», - заявила жена комика. Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 36-летняя жена 79-летнего артиста, в частности, якобы на оплачивает коммунальные услуги за квартиру в элитном жилом комплексе «Садовые кварталы» в московском районе Хамовники.
В марте текущего года уже появлялись сообщения о задолженности Брухуновой за коммуналку, которые жена Петросяна также опровергла.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Петросян официально оформил отношения с пятой супругой в декабре 2019 года. Через несколько месяцев у пары появился на свет сын Ваган. В октябре 2023 года стало известно, что Брухунова и Петросян родили ещё дочь Матильду.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России вырос спрос на книгу Васильева «В списках не значился»
- Продажи автомобилей Volvo обрушились на 11%
- СМИ: Израиль планирует взять под контроль всю территорию Сектора Газа
- Массовая драка между зрителями произошла на турнире ММА в Сургуте
- Умер американский актер из «Клана Сопрано» Чарли Скелайс
- Полиция Москвы напомнила о запрете запуска беспилотников и использования пиротехники
- Обсуждается вопрос запуска прямого авиасообщения между Петербургом и Гаваной
- Путин оценил вклад Москвы в экономику России
- В Эстонии начались крупные военные учения НАТО
- Песков заявил, что ему неизвестно о возможности награждения военных из КНДР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru