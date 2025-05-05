Обсуждается вопрос запуска прямого авиасообщения между Петербургом и Гаваной
5 мая 202514:08
Рассматриваются варианты для запуска прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Гаваной, рассказал президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.
Он рассказал о прошедшей на минувшей неделе международной туристической выставке на Кубе.
По заявлению Мигеля Диас-Канель Бермудеса, сейчас прорабатываются возможные обмены в турсфере, чтобы туристы из Санкт-Петербурга приезжали на Кубу.
Ранее президент Кубы прибыл в Санкт-Петербург, его встретил в аэропорту Пулково губернатор города Александр Беглов, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru