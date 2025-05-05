Обсуждается вопрос запуска прямого авиасообщения между Петербургом и Гаваной

Рассматриваются варианты для запуска прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Гаваной, рассказал президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

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Он рассказал о прошедшей на минувшей неделе международной туристической выставке на Кубе.

По заявлению Мигеля Диас-Канель Бермудеса, сейчас прорабатываются возможные обмены в турсфере, чтобы туристы из Санкт-Петербурга приезжали на Кубу.

Ранее президент Кубы прибыл в Санкт-Петербург, его встретил в аэропорту Пулково губернатор города Александр Беглов, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Олег Ласточкин
ТЕГИ:АвиасообщениеСанкт-ПетербургКуба

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