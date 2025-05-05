Песков заявил о необходимости встречи Путина с Трампом
Встреча президента России Владимира Путина и главы вашингтонской администрации Дональда Трампа во многом необходима и должна быть подготовлена соответствующим образом. Такую позицию Кремля озвучил его официальный представитель Дмитрий Песков.
По его словам, организация такой встречи требует усилий на разных экспертных уровнях, а также диктует продолжение контактов между двумя сторонами, которые были запущены с возвращением в Белый дом Дональда Трампа. При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что конкретные сроки такой встречи до сих пор не определены.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за несколько часов до заявления Пескова президент США не исключил, что может провести встречу с российским коллегой в ходе визит в Саудовскую Аравию в середине мая.
Глава Белого дома также рассказал, что Вашингтон провел в ходе последних выходных «очень хорошие» разговоры по России и Украине. При этом Трамп подчеркнул, что между Москвой и Киевом сохраняется «много ненависти».
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