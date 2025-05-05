В Эстонии начались крупные военные учения НАТО
Власти Эстонии объявили о начале учений стран-членов НАТО под названием «Ёж 2025». Об этом рассказало эстонское национальное телевидение (ERR).
Сообщается, что в маневрах примет участие 16 тысяч военных из Эстонии, США, Франции, Великобритании, Германии. В качестве наблюдателей прибудут делегации из Японии, Украины и Израиля. Цель учений — повышение взаимодействия между союзниками.
Одновременно с Эстонией о начале тренировок объявила Литва. В ходе кодовой операции «Железный волк — 2025-I» армия прибалтийского государства запланировала отработать навыки обороны и наступления совместно с немецкими военными, дислоцированными в стране.
Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области на учениях у границ с РФ, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продажи автомобилей Volvo обрушились на 11%
- СМИ: Израиль планирует взять под контроль всю территорию Сектора Газа
- Массовая драка между зрителями произошла на турнире ММА в Сургуте
- Умер американский актер из «Клана Сопрано» Чарли Скелайс
- Полиция Москвы напомнила о запрете запуска беспилотников и использования пиротехники
- Обсуждается вопрос запуска прямого авиасообщения между Петербургом и Гаваной
- Путин оценил вклад Москвы в экономику России
- В Эстонии начались крупные военные учения НАТО
- Песков заявил, что ему неизвестно о возможности награждения военных из КНДР
- Жена Петросяна опровергла данные о миллионном долге юмориста перед ФНС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru