В Эстонии начались крупные военные учения НАТО

Власти Эстонии объявили о начале учений стран-членов НАТО под названием «Ёж 2025». Об этом рассказало эстонское национальное телевидение (ERR).

Лавров предупредил о готовности к военному ответу РФ на учения НАТО в Арктике

Сообщается, что в маневрах примет участие 16 тысяч военных из Эстонии, США, Франции, Великобритании, Германии. В качестве наблюдателей прибудут делегации из Японии, Украины и Израиля. Цель учений — повышение взаимодействия между союзниками.

Одновременно с Эстонией о начале тренировок объявила Литва. В ходе кодовой операции «Железный волк — 2025-I» армия прибалтийского государства запланировала отработать навыки обороны и наступления совместно с немецкими военными, дислоцированными в стране.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области на учениях у границ с РФ, напоминает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: dod.defense.gov
ТЕГИ:Военные УченияНАТОАрмия

Горячие новости

Все новости

партнеры