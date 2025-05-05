В Подмосковье завершили основные работы по восстановлению электроснабжения
В ночь с 4 на 5 мая энергетики «Россетей» завершили основные восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных сильнейшим за последние 15 лет циклоном, обрушившемся на Московскую область в ночь с 1 на 2 мая, сообщили в компании.
В общей сложности было восстановлено электроснабжение более 800 населенных пунктов Московской области. В полном объеме подано напряжение на все энергообъекты потребителей на западе и северо-западе Подмосковья. В городских округах Истра и Рузский ведется работа по переводу потребителей с резервной на штатную схему электроснабжения. На севере региона помимо округов Пушкинский, Мытищи и Сергиево-Посадский также восстановлено электроснабжение в округах Клин и Талдомский.
Специалисты восстанавливают электроснабжение в Солнечногорске и Дмитровском городском округе, на который пришелся самый мощный удар стихии.
Напомним, первые отключения электроэнергии начались около полуночи 2 мая, а к часу ночи 3 мая более половины Подмосковья осталось без света, отмечает «Свободная пресса».
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