В Подмосковье завершили основные работы по восстановлению электроснабжения

В общей сложности было восстановлено электроснабжение более 800 населенных пунктов Московской области. В полном объеме подано напряжение на все энергообъекты потребителей на западе и северо-западе Подмосковья. В городских округах Истра и Рузский ведется работа по переводу потребителей с резервной на штатную схему электроснабжения. На севере региона помимо округов Пушкинский, Мытищи и Сергиево-Посадский также восстановлено электроснабжение в округах Клин и Талдомский.

Специалисты восстанавливают электроснабжение в Солнечногорске и Дмитровском городском округе, на который пришелся самый мощный удар стихии.

Напомним, первые отключения электроэнергии начались около полуночи 2 мая, а к часу ночи 3 мая более половины Подмосковья осталось без света, отмечает «Свободная пресса».

