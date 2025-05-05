Песков заявил, что ему неизвестно о возможности награждения военных из КНДР
В Кремле пока не располагают информацией о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с военными из КНДР и награждении их за помощь в освобождении Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он также добавил, что ему неизвестно о возможном участии северокорейских бойцов в Параде 9 Мая.
«Я пока... не располагаю такой информацией. Как только она у меня появится, я поделюсь с вами», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что участие северокорейских военнослужащих в боях в Курской области доказало эффективность договора с Россией, сообщает RT.
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