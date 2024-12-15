Захарова: Виновные в смерти журналистов из РФ будут наказаны

Представители киевского режима, виновные в гибели российских журналистов, понесут заслуженное наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Соответствующий комментарий опубликован на сайте ведомства.

Захарова приурочила свое выступление ко Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профобязанностей. Он был установлен в 1991 году.

Раненый в зоне СВО военкор Кулага рассказал, что чувствует себя хорошо

Представитель МИД напомнила, что и сейчас российские журналисты продолжают рисковать жизнью. При этом, по ее словам, в ЮНЕСКО не раз «закрывали глаза» на гибель корреспондентов из России от деятельности ВСУ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что военкоры, находящиеся в зоне СВО, становятся объектами преднамеренных атак ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУМИД РФМария ЗахароваСмертьЖурналисты

Горячие новости

Все новости

партнеры