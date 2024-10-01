Раненый в зоне СВО военкор Кулага рассказал, что чувствует себя хорошо
Военкор «Известий» Денис Кулага, получивший ранение в зоне спецоперации, рассказал, что чувствует себя хорошо и поблагодарил всех за поддержку. Об этом сообщили «Известия».
Он уточнил, что его ждет операция, а затем восстановление. После этого Кулага планирует вернуться к работе.
Военкор был ранен 30 сентября под Часовым Яром в ДНР. Он возвращался со съемок, когда в его квадроцикл прилетел FPV-дрон. Журналист был госпитализирован с осколочными ранениями ног, а также ожогами и переломами нижних конечностей. Первую помощь ему оказали в Артемовске.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что находящиеся в зоне СВО российские военные корреспонденты работают в условиях повышенной опасности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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