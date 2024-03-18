Захарова: В президентских выборах за рубежом поучаствовали 372 тысячи человек
Более 372 тысяч человек приняли участие в выборах президента России за рубежом. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«На момент 08:30 по московскому времени... в выборах приняли участие 372 779 человек, но это неокончательные данные», — сообщила дипломат в эфире Первого канала.
Захарова назвала эти показатели «беспрецедентными».
Голосование на выборах президента РФ прошло 15-17 марта. По данным Центризбиркома, действующий глава государства Владимир Путин с большим отрывом лидирует в большинстве регионов, пишет Ura.ru. При этом подсчет голосов продолжается.
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