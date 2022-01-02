Захарова ужаснулась тратам Британии на раскачивание внутриполитической ситуации в России

Так, Захарова обратила внимания на ряд документов британского МИД. Она отметила, что документы «вызывают ужас».

«В архивах Underside — десятки документов с описанием проектов, списками фамилий, организаций и всей «чёрной бухгалтерией». Цифры поражают воображение», - отметила Захарова.

Захарова перечислила ряд мероприятий и программ, проведение которых в России финансирует Великобритания: «развитие гражданского общества», создание «пробританской прослойки» в российской элите, поиск и обучение в Британии талантливых молодых россиян.

«Кроме того, речь уже идёт о весьма серьёзных вещах — британцы напрямую тратят деньги на раскачку внутриполитической ситуации в стране», — отметила Захарова.

В связи с публикацией дипломат напомнила британцам «о статье VI Заключительного акта СБСЕ («Невмешательство во внутренние дела»). Она предложила британскому МИД «публично заявить, что всё это фейк и деза».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Лондон дополнительно выделит на поддержку Украины 1 млрд фунтов (около $1,3 млрд), сообщает «РЕН ТВ».