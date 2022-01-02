Захарова ужаснулась тратам Британии на раскачивание внутриполитической ситуации в России
Более 1,3 млрд рублей на период с 2020 по 2023 годы выделено властями Британии на финансирование программ влияния на общественные организации и изменение внутриполитического курса России. Об этом сообщает официальный представитель российского МИД Мария Захаровасо ссылкой на документы, опубликованные на сайте специализирующегося на расследованиях проекта Underside.
Так, Захарова обратила внимания на ряд документов британского МИД. Она отметила, что документы «вызывают ужас».
«В архивах Underside — десятки документов с описанием проектов, списками фамилий, организаций и всей «чёрной бухгалтерией». Цифры поражают воображение», - отметила Захарова.
Захарова перечислила ряд мероприятий и программ, проведение которых в России финансирует Великобритания: «развитие гражданского общества», создание «пробританской прослойки» в российской элите, поиск и обучение в Британии талантливых молодых россиян.
«Кроме того, речь уже идёт о весьма серьёзных вещах — британцы напрямую тратят деньги на раскачку внутриполитической ситуации в стране», — отметила Захарова.
В связи с публикацией дипломат напомнила британцам «о статье VI Заключительного акта СБСЕ («Невмешательство во внутренние дела»). Она предложила британскому МИД «публично заявить, что всё это фейк и деза».
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Лондон дополнительно выделит на поддержку Украины 1 млрд фунтов (около $1,3 млрд), сообщает «РЕН ТВ».
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