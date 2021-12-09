Зеленский: Британия выделит Украине около $1,3 млрд

Лондон дополнительно выделит на поддержку Украины 1 млрд фунтов (около $1,3 млрд), сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского.

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«Прекрасные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины», – заявил глава государства.

По его словам, новые инвестиции пойдут на развитие торгового сектора и безопасность страны. Размер общей поддержки Великобритании увеличится до 3,5 млрд фунтов.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что Лондон выступает в поддержку суверенитета Украины, однако делает это не ради вражды с Россией.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ВеликобританияУкраинаВладимир Зеленский
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