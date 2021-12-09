Зеленский: Британия выделит Украине около $1,3 млрд

«Прекрасные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины», – заявил глава государства.

По его словам, новые инвестиции пойдут на развитие торгового сектора и безопасность страны. Размер общей поддержки Великобритании увеличится до 3,5 млрд фунтов.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что Лондон выступает в поддержку суверенитета Украины, однако делает это не ради вражды с Россией.

