Захарова упрекнула Блинкена в двойных стандартах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула госсекретаря США Энтони Блинкена в двойных стандартах.

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Захарова отметила, что Блинкен призывает не обсуждать Украину без Украины, НАТО без НАТО, и в то же время обсуждет Белорусию без Белорусии, Венесуэлу без Венесуэлы.

По словам Захаровой, на саммитах G7 более половины времени уходит на обсуждение тем, которые не находятся в ведении «семерки». Представитель российского МИД считает, что США «запутались в ценностях».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАМария Захарова
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