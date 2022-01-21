Захарова упрекнула Блинкена в двойных стандартах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула госсекретаря США Энтони Блинкена в двойных стандартах.
Захарова отметила, что Блинкен призывает не обсуждать Украину без Украины, НАТО без НАТО, и в то же время обсуждет Белорусию без Белорусии, Венесуэлу без Венесуэлы.
По словам Захаровой, на саммитах G7 более половины времени уходит на обсуждение тем, которые не находятся в ведении «семерки». Представитель российского МИД считает, что США «запутались в ценностях».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru