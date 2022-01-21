Захарова упрекнула Блинкена в двойных стандартах

Захарова отметила, что Блинкен призывает не обсуждать Украину без Украины, НАТО без НАТО, и в то же время обсуждет Белорусию без Белорусии, Венесуэлу без Венесуэлы.



По словам Захаровой, на саммитах G7 более половины времени уходит на обсуждение тем, которые не находятся в ведении «семерки». Представитель российского МИД считает, что США «запутались в ценностях».

