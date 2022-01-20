Захарова назвала условие сближения России и Евросоюза

По её словам, Москва намерена выстраивать свою линию «выверено и сбалансировано, исходя из конкретных действий Европейского Союза».

«Если Брюссель продолжит потакать восточноевропейскому и в частности прибалтийскому лагерю... вокруг мифа о некой российской угрозе... то, конечно, мы не будем оставаться безучастными», - подчеркнула она.

Захарова добавила, что Москва готова откликнуться, если линия ЕС будет взаимовыгодной и учитывающей взаимные интересы и озабоченности.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель исключил введение «превентивных санкций» Евросоюза в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, сообщает RT.

