Она посмеялась над подобными высказываниями, которые звучат в Германии, получившей нынешние границы «исключительно благодаря их «перекройке» в конце 80-х годов XX века».

«Напомню главный политический лозунг канцлера Вилли Брандта: Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört («Сейчас объединяется то, что является одним целым»). В 80-е мы поняли немцев и пошли навстречу их стремлению», - написала в своем Telegram-канале представитель Министерства иностранных дел.

Захарова упрекнула страны Восточной Европы, многие из которых стали суверенными государствами исключительно благодаря «перекройке» границ в последние десятилетия, в том, что они не желали знать о жизни народа, который пожертвовал ради Европы очень многим в XX-м веке, и напомнила, что заплатил за это собственное разделение.

Также она обратила внимание на то, что Украина впервые в истории обрела государственность именно благодаря «перекройке» границ – в 1918 году и спустя 70 лет.

Захарова также напомнила о натовских бомбардировках Югославии, о поддержке Соединенными Штатами «перекройки» Сербии и авантюры с «независимостью Косово».

«Надо уже им раз и навсегда определиться: «перекройка» границ - это хорошо или плохо. Если они начнут говорить, что «всё зависит от контекста», то более подходящего «контекста», нежели постоянное притеснение национальных меньшинств по языковому и этническому признакам, закончившееся восьмилетним террором, найти сложно», - считает Мария Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил во время выступления в Кремле, что Запад нагло делит мир и считает, что вправе решать, кто достоин самоопределения, а кто нет Telegram-канал «Радиоточка НСН» .

