Путин заявил, что Запад ищет новый шанс развалить Россию

Выступая на церемонии подписания договоров о вхождении новых территорий в состав РФ он отметил, что оппоненты России желают обречь российский народ на нищету и выживание.

«Они желают нам не свободы, хотят видеть нас колонией», - заключил российский лидер.

Ранее Путин на встрече с главами разведслужб стран СНГ заявил, что конфликты между Россией и Украиной, а также на рубежах некоторых других стран СНГ, являются результатом развала СССР, Запад прорабатывает сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве содружества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

