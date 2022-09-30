Путин заявил, что Запад ищет новый шанс развалить Россию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад ищет новый шанс ударить по России и развалить её.

Путин заявил, что для России смертельно опасно ослабить свой суверенитет

Выступая на церемонии подписания договоров о вхождении новых территорий в состав РФ он отметил, что оппоненты России желают обречь российский народ на нищету и выживание.

«Они желают нам не свободы, хотят видеть нас колонией», - заключил российский лидер.

Ранее Путин на встрече с главами разведслужб стран СНГ заявил, что конфликты между Россией и Украиной, а также на рубежах некоторых других стран СНГ, являются результатом развала СССР, Запад прорабатывает сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве содружества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ЗападРоссияВладимир Путин
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