Путин: Запад сам растоптал принцип нерушимости границ
Запад нагло делит мир и считает, что вправе решать, кто достоин самоопределения, а кто нет, заявил президент России Владимир Путин.
«Именно Запад растоптал принцип нерушимости границ, а сейчас по своему собственному усмотрению решает, кто имеет право на самоопределение, а кто нет, кто его не достоин. Почему они так решают, кто им дал такое право? Непонятно? Сами себе», - сказал Путин в пятницу, выступая в Кремле.
По его словам, западные элиты делят мир и клеймят целые народы и государства.
«Они нагло делят мир на своих вассалов, на так называемые цивилизованные страны, и на всех остальных, кто по замыслу сегодняшних западных расистов должен пополнить список варваров и дикарей. Лживые ярлыки уже готовы. Они клеймят целые народы и государства», - подчеркнул российский лидер.
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