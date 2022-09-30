Путин: Запад сам растоптал принцип нерушимости границ

Запад нагло делит мир и считает, что вправе решать, кто достоин самоопределения, а кто нет, заявил президент России Владимир Путин.

«Именно Запад растоптал принцип нерушимости границ, а сейчас по своему собственному усмотрению решает, кто имеет право на самоопределение, а кто нет, кто его не достоин. Почему они так решают, кто им дал такое право? Непонятно? Сами себе», - сказал Путин в пятницу, выступая в Кремле.

Путин заявил, что Запад ищет новый шанс развалить Россию

По его словам, западные элиты делят мир и клеймят целые народы и государства.

«Они нагло делят мир на своих вассалов, на так называемые цивилизованные страны, и на всех остальных, кто по замыслу сегодняшних западных расистов должен пополнить список варваров и дикарей. Лживые ярлыки уже готовы. Они клеймят целые народы и государства», - подчеркнул российский лидер.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ДонбассЗападВладимир Путин
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