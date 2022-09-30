Путин: Запад сам растоптал принцип нерушимости границ

Запад нагло делит мир и считает, что вправе решать, кто достоин самоопределения, а кто нет, заявил президент России Владимир Путин.

«Именно Запад растоптал принцип нерушимости границ, а сейчас по своему собственному усмотрению решает, кто имеет право на самоопределение, а кто нет, кто его не достоин. Почему они так решают, кто им дал такое право? Непонятно? Сами себе», - сказал Путин в пятницу, выступая в Кремле.