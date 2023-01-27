Захарова: улучшение отношений с США пока невозможно
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прогрессом в отношениях России и США было бы их «неухудшение», сообщает РИА Новости.
По её словам, «на фоне фактически объявленной Вашингтоном гибридной войны» об улучшении российско-американских отношений говорить не приходится.
«Мы, разумеется, этими категориями сейчас не оперируем. О каком возможном улучшении может идти речь, если они принимают решение о поставке тяжёлых вооружений, из которых наших граждан будут убивать», - заключила она.
Ранее Захарова заявила, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не является стороной конфликта на Украине, являются «преступным лицемерием», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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