Захарова: улучшение отношений с США пока невозможно

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прогрессом в отношениях России и США было бы их «неухудшение», сообщает РИА Новости.

Захарова заявила, что Запад заранее спланировал войну против России

По её словам, «на фоне фактически объявленной Вашингтоном гибридной войны» об улучшении российско-американских отношений говорить не приходится.

«Мы, разумеется, этими категориями сейчас не оперируем. О каком возможном улучшении может идти речь, если они принимают решение о поставке тяжёлых вооружений, из которых наших граждан будут убивать», - заключила она.

Ранее Захарова заявила, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не является стороной конфликта на Украине, являются «преступным лицемерием», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАРоссияМИД РФМария Захарова
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