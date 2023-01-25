Захарова заявила, что Запад заранее спланировал войну против России

По её словам, об этом говорят высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок и экс-канцлера Ангелы Меркель.

Она напомнила, что на заседании ПАСЕ 24 января немецкий министр призвала европейские страны перестать показывать друг на друга пальцем и работать вместе, потому что Европа «ведёт войну против России, а не друг против друга».

«Если прибавить к этому откровения Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договорённости, то речь идёт о заранее спланированной против России войне. И не говорите потом, что «вы не слышали», - написала Захарова.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал Запад раскаяться за цинизм восьми последних лет, когда «и ФРГ, и Франция, и Украина играли в напёрстки с минскими договорённостями», сообщает RT.