Захарова заявила, что Запад заранее спланировал войну против России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что Запад заранее спланировал войну против России.
По её словам, об этом говорят высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок и экс-канцлера Ангелы Меркель.
Она напомнила, что на заседании ПАСЕ 24 января немецкий министр призвала европейские страны перестать показывать друг на друга пальцем и работать вместе, потому что Европа «ведёт войну против России, а не друг против друга».
«Если прибавить к этому откровения Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договорённости, то речь идёт о заранее спланированной против России войне. И не говорите потом, что «вы не слышали», - написала Захарова.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал Запад раскаяться за цинизм восьми последних лет, когда «и ФРГ, и Франция, и Украина играли в напёрстки с минскими договорённостями», сообщает RT.
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