Захарова уличила представителя Госдепа в «раздвоении личности»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова «диагностировала» у представителя Государственного департамента США Неда Прайса раздвоение личности после комментариев последнего о заявлениях президента Республики Сербской Милорада Додика.

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Ранее Прайс заявил, что в США отвергают высказывания Додика, «в которых он стремился подорвать позиции Конституционного суда Боснии и Герцеговины» и грозил отделением республики от БиГ. В Госдепе пообещали поддерживать «суверенитет, территориальную целостность и многоэтнический характер» БиГ и привлекать к ответственности стремящихся подорвать институты страны и Дейтонское мирное соглашение, согласно которому Республика Сербская должна выполнять решения боснийских институтов.

«Нед, попробуйте поменять "БиГ" на "Сербия", "Республика Сербская" на "Косово", Дейтонские соглашения на резолюцию СБ ООН 1244, и получите диагноз — раздвоение личности», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что в 2008 году Вашингтон, несмотря на решение Совбеза ООН, признал независимость Косово и нарушил «территориальную целостность и суверенитет» Сербии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Босния И ГерцеговинаМИД РФГосударственный департамент СШАМария Захарова
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