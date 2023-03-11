Захарова уличила представителя Госдепа в «раздвоении личности»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова «диагностировала» у представителя Государственного департамента США Неда Прайса раздвоение личности после комментариев последнего о заявлениях президента Республики Сербской Милорада Додика.
Ранее Прайс заявил, что в США отвергают высказывания Додика, «в которых он стремился подорвать позиции Конституционного суда Боснии и Герцеговины» и грозил отделением республики от БиГ. В Госдепе пообещали поддерживать «суверенитет, территориальную целостность и многоэтнический характер» БиГ и привлекать к ответственности стремящихся подорвать институты страны и Дейтонское мирное соглашение, согласно которому Республика Сербская должна выполнять решения боснийских институтов.
«Нед, попробуйте поменять "БиГ" на "Сербия", "Республика Сербская" на "Косово", Дейтонские соглашения на резолюцию СБ ООН 1244, и получите диагноз — раздвоение личности», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат напомнила, что в 2008 году Вашингтон, несмотря на решение Совбеза ООН, признал независимость Косово и нарушил «территориальную целостность и суверенитет» Сербии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 311 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 663 / сут.
- Захарова уличила представителя Госдепа в «раздвоении личности»
- В Подмосковье загорелся цех по производству пластика
- Кадыров показал отобранные у НАТО боевые трофеи из зоны спецоперации
- СМИ: У мест взрывов на «Северных потоках» находился танкер под флагом Греции
- В Британии раскритиковали план Сунака об укреплении позиций Украины для переговоров
- ЕС и США усилят сотрудничество по предотвращению обхода санкций против России
- Рождаемость в России выросла впервые с ноября 2021 года
- В офисе Зеленского пригрозили Крыму «горячим сезоном»
- В США заявили, что добиваются «не слишком тяжелого поражения» России на Украине
- В Госдуме заявили о подготовке США гражданской войны в Грузии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru