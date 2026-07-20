Россия выслала из страны итальянского военного атташе и его коллегу

По его словам, Москва приняла данное решение в ответ на высылку российского военного атташе и его коллеги из Италии.

Ранее посол России в Риме Алексей Парамонов заявил, что итальянская сторона выслала из страны двух сотрудников военного атташата дипмиссии из-за дела о шпионаже.

Он также отметил, что подобными действиями МИД Италии очень хотел бы ограничить влияние России, однако это невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

