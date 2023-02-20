Захарова уличила Евросоюз в желании «выдавить» Россию из Закавказья
В Евросоюзе «лукавят», заявляя о гражданском характере мониторинговой миссии ЕС в Армении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат отметила очередную попытку Евросоюза и Запада «любыми способами закрепиться в союзной России Армении».
Москва видит в мониторинговой миссии исключительно геополитическую подоплеку, «далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье», добавила Захарова.
«Делается все, лишь бы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Евросоюз 20 февраля запустил работу гражданской миссии, которая будет находиться в Армении близ границы с Азербайджаном. В состав персонала миссии входит около ста человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей.
Ранее экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян в разговоре с НСН заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян склоняется к выбору Вашингтона в качестве посредника на переговорах с Азербайджаном.
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