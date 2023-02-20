Захарова уличила Евросоюз в желании «выдавить» Россию из Закавказья

Дипломат отметила очередную попытку Евросоюза и Запада «любыми способами закрепиться в союзной России Армении».

Москва видит в мониторинговой миссии исключительно геополитическую подоплеку, «далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье», добавила Захарова.

«Делается все, лишь бы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Евросоюз 20 февраля запустил работу гражданской миссии, которая будет находиться в Армении близ границы с Азербайджаном. В состав персонала миссии входит около ста человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей.

Ранее экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян в разговоре с НСН заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян склоняется к выбору Вашингтона в качестве посредника на переговорах с Азербайджаном.

