В Баку раскритиковали решение Евросоюза отправить миссию на границу с Арменией

Отправка наблюдательной миссии Европейского союза (ЕС) к армяно-азербайджанской границе может препятствовать процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном. Такое заявление сделала спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова, сообщили РИА Новости.

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Она отметила, что такая позиция Азербайджана была озвучена ранее на встречах в России.

Ранее экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян в разговоре с НСН отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян склоняется к выбору Вашингтона в качестве посредника при составлении мирного договора с Азербайджаном. Микаэлян уверен, что в сложившейся ситуации Пашиняну ничего не остается, кроме как принимать выдвигаемые Баку требования.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанАрмения
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