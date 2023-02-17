В Баку раскритиковали решение Евросоюза отправить миссию на границу с Арменией

Она отметила, что такая позиция Азербайджана была озвучена ранее на встречах в России.

Ранее экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян в разговоре с НСН отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян склоняется к выбору Вашингтона в качестве посредника при составлении мирного договора с Азербайджаном. Микаэлян уверен, что в сложившейся ситуации Пашиняну ничего не остается, кроме как принимать выдвигаемые Баку требования.

