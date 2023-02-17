В Баку раскритиковали решение Евросоюза отправить миссию на границу с Арменией
Отправка наблюдательной миссии Европейского союза (ЕС) к армяно-азербайджанской границе может препятствовать процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном. Такое заявление сделала спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова, сообщили РИА Новости.
Она отметила, что такая позиция Азербайджана была озвучена ранее на встречах в России.
Ранее экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян в разговоре с НСН отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян склоняется к выбору Вашингтона в качестве посредника при составлении мирного договора с Азербайджаном. Микаэлян уверен, что в сложившейся ситуации Пашиняну ничего не остается, кроме как принимать выдвигаемые Баку требования.
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