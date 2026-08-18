СМИ: Суд посчитал ложными показания блогера Лерчек

Телеканал ссылается на информацию, согласно которой показания блогера «опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами».

В суде считают, что Чекалина осознавала, что совершает противоправное действие вместе с сообщниками. А данные ей показания были попыткой «исказить фактические обстоятельства совершенного преступления».

Ранее Чекалина получила пять лет лишения свободы условно по делу об отмывании 250 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

