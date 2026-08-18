СМИ: Суд посчитал ложными показания блогера Лерчек

Гагаринский суд Москвы посчитал ложными показания, которые блогер Валерия Чекалина (Лерчек) дала при описании экономического преступления. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Телеканал ссылается на информацию, согласно которой показания блогера «опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами».

В суде считают, что Чекалина осознавала, что совершает противоправное действие вместе с сообщниками. А данные ей показания были попыткой «исказить фактические обстоятельства совершенного преступления».

Ранее Чекалина получила пять лет лишения свободы условно по делу об отмывании 250 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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