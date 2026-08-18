СМИ: Суд посчитал ложными показания блогера Лерчек
Гагаринский суд Москвы посчитал ложными показания, которые блогер Валерия Чекалина (Лерчек) дала при описании экономического преступления. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Телеканал ссылается на информацию, согласно которой показания блогера «опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами».
В суде считают, что Чекалина осознавала, что совершает противоправное действие вместе с сообщниками. А данные ей показания были попыткой «исказить фактические обстоятельства совершенного преступления».
Ранее Чекалина получила пять лет лишения свободы условно по делу об отмывании 250 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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