Сальдо: В Алешках все школы и детские сады разрушены из-за атак ВСУ

Все школы и детские учреждения разрушены в результате ударов со стороны Украины в Алешках Херсонской области. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

«Там уже несколько ударов было по больнице единственной, там разрушены все детские учреждения и школы», - рассказал губернатор.

Кроме того, Сальдо указал, что ВСУ в Алешках ведут обстрелы торговой сети.

Ранее губернатор рассказал об изменении характера боевых действий в Херсонской области на линии соприкосновения вдоль Днепра. По словам Сальдо, на ситуацию повлияло развитие беспилотных технологий.

