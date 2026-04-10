Сальдо: В Алешках все школы и детские сады разрушены из-за атак ВСУ
10 апреля 202611:47
Все школы и детские учреждения разрушены в результате ударов со стороны Украины в Алешках Херсонской области. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо в интервью ТАСС.
«Там уже несколько ударов было по больнице единственной, там разрушены все детские учреждения и школы», - рассказал губернатор.
Кроме того, Сальдо указал, что ВСУ в Алешках ведут обстрелы торговой сети.
Ранее губернатор рассказал об изменении характера боевых действий в Херсонской области на линии соприкосновения вдоль Днепра. По словам Сальдо, на ситуацию повлияло развитие беспилотных технологий.
