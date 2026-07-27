Количество жертв ночной атаки ВСУ на Ростов увеличилось до пяти
Число жертв ночной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону возросло до пяти. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
Ранее губернатор заявлял о двух погибших в результате воздушной атаки на город. Кроме того, сообщалось о восьми пострадавших.
«Обнаружены погибшими еще 3 человека – двое взрослых и один ребенок», - написал глава области в мессенджере «Макс».
Спасатели обнаружили тела при разборе завалов пострадавшего из-за попадания БПЛА многоквартирного дома, отмечает RT.
Слюсарь добавил, что работы по ликвидации последствий атаки продолжаются. Пострадавшим в результате ЧП оказывают необходимую помощь.
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