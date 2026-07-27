Количество жертв ночной атаки ВСУ на Ростов увеличилось до пяти

Почти 400 тыс. запретов на сделки с недвижимостью без личного участия собственника было установлено в Москве

Опыт Москвы в реконструкции школьных зданий может оказаться полезным для регионов

Уникальные детские носилки для скорой помощи создали в Москве

Топ-менеджер московской компании была уволена за разглашение коммерческой тайны в DeepSeek

Уличные музыканты в Москве примут участие в проекте «Город как звук»