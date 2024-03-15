Захарова: Такой пощечины от Евросоюза Святой престол не получал

Слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о «зашедшем в чужой сад» Папе Римском Франциске являются пощечиной Святому престолу, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

В МИД Украины вызван посол Ватикана после призыва Папы Римского к переговорам

По ее словам, «представитель объединения, в которое входит большое число католических стран, укажет понтифику на калитку».

Она отметила, что западные страны хотят переложить ответственность с себя на Киев.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что в условиях конфликта вокруг Украины проигрывающая сторона должна отыскать в себе храбрость признать это и согласиться на мирные переговоры. После этого украинское Министерство иностранных дел вызвало посла Ватикана Висвальдаса Кульбокаса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:Папа Римский ФранцискМид РФМария Захарова

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