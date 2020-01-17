Захарова связала отставку украинского премьера и Медведева

«Вот теперь я понимаю, что означает выражение "братский народ" вместе во всем», - написала она.

Напомним, украинский премьер подал в отставку на фоне скандала с публикацией аудио-компромата. На попавшей в СМИ записи человек, голос которого похож на голос Гончарука, неодобрительно высказывается в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Сам Гончарук заявил, что запись была смонтирована и «слита» в прессу, чтобы дискредитировать его самого и его команду.

В офисе Зеленского тем временем уже заявили, что рассмотрят ходатайство Гончарука и сообщат о решении, передает «Свободная пресса».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и все правительство подали в отставку во вторник, 15 января. Новым главой правительства назначен глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Медведев получил пост заместителя председателя Совета безопасности РФ. Остальные министры будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров.

