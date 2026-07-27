Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ
Президент РФ Владимир Путин в очередной раз увеличил штатную численность Вооруженных сил России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, штатная численность ВС РФ установлена в количестве 2 426 130 человек, в том числе 1 535 000 военнослужащих. Документ вступит в силу 1 августа.
Ранее Путин увеличил штатную численность Вооружённых сил страны в июне - до 2 399 130 человек, в том числе 1 510 000 военнослужащих. Таким образом, новое увеличение составило на 27 тысяч человек, из которых 25 тысяч - военные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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