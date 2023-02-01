Захарова: США пытаются вовлечь Японию и Южную Корею в конфликт на Украине
Вашингтон, в том числе с помощью НАТО, намерен втянуть Токио и Сеул в украинский кризис, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
По её словам, об этом свидетельствует восточноазиатское турне главы Пентагона, а также генсека Североатлантического альянса.
«Это не только глобальная дестабилизация ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, это точечные действия по втягиванию стран, которые не относятся к зоне ответственности НАТО или Евросоюза», - подчеркнула Захарова.
Она также добавила, что позиция Москвы заключается в том, что участие Токио и Сеула в поддержке Киева будет вести к дальнейшему затягиванию конфликта.
Ранее стало известно, что Япония начинает обучение украинских военнослужащих, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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