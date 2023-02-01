Захарова: США пытаются вовлечь Японию и Южную Корею в конфликт на Украине

Вашингтон, в том числе с помощью НАТО, намерен втянуть Токио и Сеул в украинский кризис, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

По её словам, об этом свидетельствует восточноазиатское турне главы Пентагона, а также генсека Североатлантического альянса.

В КНДР сочли визит Столтенберга в Сеул и Токио «прелюдией к войне» в регионе

«Это не только глобальная дестабилизация ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, это точечные действия по втягиванию стран, которые не относятся к зоне ответственности НАТО или Евросоюза», - подчеркнула Захарова.

Она также добавила, что позиция Москвы заключается в том, что участие Токио и Сеула в поддержке Киева будет вести к дальнейшему затягиванию конфликта.

Ранее стало известно, что Япония начинает обучение украинских военнослужащих, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:Южная КореяЯпонияНАТОСШАМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры