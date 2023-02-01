Захарова: США пытаются вовлечь Японию и Южную Корею в конфликт на Украине

«Это не только глобальная дестабилизация ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, это точечные действия по втягиванию стран, которые не относятся к зоне ответственности НАТО или Евросоюза», - подчеркнула Захарова.

Она также добавила, что позиция Москвы заключается в том, что участие Токио и Сеула в поддержке Киева будет вести к дальнейшему затягиванию конфликта.

Ранее стало известно, что Япония начинает обучение украинских военнослужащих, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

