В КНДР сочли визит Столтенберга в Сеул и Токио «прелюдией к войне» в регионе
Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Южную Корею и Японию обостряет обстановку в регионе, заявил сотрудник научного общества международной политики КНДР Ким Дон Мён, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По его словам, поездку можно считать прелюдией к войне, а страны регионы должны сохранять бдительность относительно действий НАТО в Азии.
Йенс Столтенберг на прошлой неделе посетил Южную Корею, где встретился с главой южнокорейского МИДа. В Японию генсек НАТО должен прибыть 30 января.
Ранее Южная Корея вновь заявила о желании объединиться с КНДР в рамках плана «Новая инициатива будущего по объединению». В связи с этим политолог и краевед Александр Жебин в беседе с НСН сказал, что Призыв Сеула объединиться в Северной Корее сочтут неприемлемым на фоне укрепления военного-политического альянса Южной Кореи и США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 941 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 612 / сут.
- Рябков назвал ситуацию в отношениях с США тупиковой
- СМИ: «Ростелеком» планирует купить «МегаФон»
- В КНДР сочли визит Столтенберга в Сеул и Токио «прелюдией к войне» в регионе
- Эрдоган заявил, что Макрон не обладает квалификацией главы государства
- МОК: Концепция нейтрального флага для россиян хорошо показала себя на Australian Open
- Марочко: ВСУ перебрасывают силы в район Часова Яра
- В США назвали отправку танков Украине информационной операцией
- Япония назвала неприемлемой позицию России по рыбному промыслу у Курил
- Премьер Монголии: Страна страдает из-за антироссийских санкций
- Шольц исключил поставки истребителей Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru