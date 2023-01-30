В КНДР сочли визит Столтенберга в Сеул и Токио «прелюдией к войне» в регионе

Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Южную Корею и Японию обостряет обстановку в регионе, заявил сотрудник научного общества международной политики КНДР Ким Дон Мён, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его словам, поездку можно считать прелюдией к войне, а страны регионы должны сохранять бдительность относительно действий НАТО в Азии.

В желании Сеула объединиться с Северной Кореей увидели подвох

Йенс Столтенберг на прошлой неделе посетил Южную Корею, где встретился с главой южнокорейского МИДа. В Японию генсек НАТО должен прибыть 30 января.

Ранее Южная Корея вновь заявила о желании объединиться с КНДР в рамках плана «Новая инициатива будущего по объединению». В связи с этим политолог и краевед Александр Жебин в беседе с НСН сказал, что Призыв Сеула объединиться в Северной Корее сочтут неприемлемым на фоне укрепления военного-политического альянса Южной Кореи и США.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:ЯпонияСеверная КореяЮжная КореяНАТО
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