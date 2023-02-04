Захарова сравнила антироссийские санкции Канады с сжиганием книг в Третьем рейхе

Ранее канадский МИД объявил о введении ограничений против 38 граждан и 16 организаций, якобы распространяющих «российскую дезинформацию и пропаганду». В санкционный список включили известных исполнителей и актеров, журналистов и медиаменеджеров, а также ряд информационных ресурсов.

Как отметила Захарова, комментируя решение Оттавы, санкции сравнимы с попыткой «уничтожить "негерманский дух" и заглушить голос разума» посредством сожжения книг и запрета периодики в нацистской Германии.

«Нацист Михайло Хомяк мог бы гордиться внучкой, вице-премьером правительства [премьера Канады Джастина] Трюдо Христей Фриланд», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

