Захарова сравнила антироссийские санкции Канады с сжиганием книг в Третьем рейхе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила санкции Канады против российских журналистов и артистов с сжиганием книг и запретом периодических изданий в Третьем рейхе.
Ранее канадский МИД объявил о введении ограничений против 38 граждан и 16 организаций, якобы распространяющих «российскую дезинформацию и пропаганду». В санкционный список включили известных исполнителей и актеров, журналистов и медиаменеджеров, а также ряд информационных ресурсов.
Как отметила Захарова, комментируя решение Оттавы, санкции сравнимы с попыткой «уничтожить "негерманский дух" и заглушить голос разума» посредством сожжения книг и запрета периодики в нацистской Германии.
«Нацист Михайло Хомяк мог бы гордиться внучкой, вице-премьером правительства [премьера Канады Джастина] Трюдо Христей Фриланд», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
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