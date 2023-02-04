Канада ввела санкции против российских журналистов и артистов

В санкционный список попали 38 граждан и 16 организаций, которых Оттава обвиняет в распространении «российской дезинформации и пропаганды». Ограничения коснулись в том числе «МИА Россия сегодня» и медиагруппы «Царьград», ресурсов SouthFront, «Инфорос», «Геополитика», New Eastern Outlook, Oriental Review; экс-заместителя гендиректора «России 1» Сергея Брилева, заместителя главного редактора «России сегодня» Дмитрия Горностаева, главреда службы информации НТВ Татьяны Митковой, военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, спецкора «Коммерсанта» Андрея Колесникова.

Кроме того, Канада ввела санкции в отношении певцов Николая Баскова, Димы Билана, Николая Расторгуева, Олега Газманова; исполнительниц Полины Гагариной, Надежды Бабкиной, Ирины Аллегровой, Ларисы Долиной; музыканта Игоря Бутмана; актеров Михаила Боярского, Дмитрия Дюжева, Михаила Галустяна; ряда других артистов.

Также в санкционный список включили депутата Госдумы Александра Хинштейна, нескольких сотрудников Высшей школы экономики и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, Канада ввела ограничения против Фонда борьбы с репрессиями, основанного бизнесменом Евгением Пригожиным, и организации United World International, которую связывают с предпринимателем.

