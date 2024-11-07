Захарова спросила у Зеленского про полет на Марс
7 ноября 202400:47
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на слова украинского лидера Владимира Зеленского о разговоре с одержавшим победу на выборах президента США Дональдом Трампом о «плане победы».
Дипломат поинтересовалась, не обсуждал ли президент свой полет на Марс с американским миллиардером Илоном Маском. «Многие бы скинулись», — написала Захарова.
Ранее Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах президента в США и напомнил о принципе «мир через силу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru