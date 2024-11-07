Захарова спросила у Зеленского про полет на Марс

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на слова украинского лидера Владимира Зеленского о разговоре с одержавшим победу на выборах президента США Дональдом Трампом о «плане победы».

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Дипломат поинтересовалась, не обсуждал ли президент свой полет на Марс с американским миллиардером Илоном Маском. «Многие бы скинулись», — написала Захарова.

Ранее Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах президента в США и напомнил о принципе «мир через силу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Мария ЗахароваВыборы Президента СШАДональд ТрампУкраинаВладимир Зеленский

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