На Украине назвали победу Трампа приближением справедливого мира

Поздравляя Трампа, Шмыгаль заявил, что Украина надеется на то, что правление Трампа ознаменуется эпохой сильных США. «Мы рассчитываем на усиление нашего стратегического партнерства и приближение справедливого мира», — подчеркнул премьер-министр Украины.

Также, подчеркнул глава правительства Украины, Киев ждет от Вашингтона дальнейшей поддержки и воплощения в жизнь двусторонних проектов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента в США и напомнил о принципе «мир через силу». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

