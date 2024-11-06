На Украине назвали победу Трампа приближением справедливого мира
Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что победа на президентских выборах в США Дональда Трампа приблизит для Украины справедливый мир. Об этом украинский политик заявил в соцсети Х.
Поздравляя Трампа, Шмыгаль заявил, что Украина надеется на то, что правление Трампа ознаменуется эпохой сильных США. «Мы рассчитываем на усиление нашего стратегического партнерства и приближение справедливого мира», — подчеркнул премьер-министр Украины.
Также, подчеркнул глава правительства Украины, Киев ждет от Вашингтона дальнейшей поддержки и воплощения в жизнь двусторонних проектов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента в США и напомнил о принципе «мир через силу». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru