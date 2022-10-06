Захарова: сотрудничество между ЕС и Россией в энергетической сфере под большим вопросом

Из-за инцидентов на «Северных потоках» и западных санкций сотрудничество между Евросоюзом и Россией в энергетической сфере теперь под большим вопросом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что расценивает отказ от сотрудничества с Россией как общеевропейский курс.