Захарова: сотрудничество между ЕС и Россией в энергетической сфере под большим вопросом
Из-за инцидентов на «Северных потоках» и западных санкций сотрудничество между Евросоюзом и Россией в энергетической сфере теперь под большим вопросом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
Дипломат подчеркнула, что расценивает отказ от сотрудничества с Россией как общеевропейский курс.
«Брюссель явно не станет пересматривать свой курс на отказ от сотрудничества с Россией в сфере энергетики. Теперь это вообще все под большим вопросом, учитывая диверсии на газопроводе», — подчеркнула Захарова.
Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о наличии данных о роли Запада во взрывах на «Северных потоках», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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