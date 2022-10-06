Захарова: сотрудничество между ЕС и Россией в энергетической сфере под большим вопросом

Из-за инцидентов на «Северных потоках» и западных санкций сотрудничество между Евросоюзом и Россией в энергетической сфере теперь под большим вопросом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что расценивает отказ от сотрудничества с Россией как общеевропейский курс.

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«Брюссель явно не станет пересматривать свой курс на отказ от сотрудничества с Россией в сфере энергетики. Теперь это вообще все под большим вопросом, учитывая диверсии на газопроводе», — подчеркнула Захарова.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о наличии данных о роли Запада во взрывах на «Северных потоках», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный ПотокСеверный Поток-2РоссияЕвросоюзМария Захарова
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