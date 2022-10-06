СБ Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках»
Служба безопасности Швеции заявила, что после осмотра места происшествия на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», следствие всё больше склоняется к версии, что имел место грубый саботаж, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что полученные в ходе проверки данные позволяют говорить, что в экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам.
«Служба безопасности оценивает произошедшее в Балтийском море как очень серьёзное», - подчеркнули в ведомстве.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что инцидент с утечкой газа на «Северных потоках» мог быть терактом, сообщает RT.
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