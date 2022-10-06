СБ Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках»

В сообщении говорится, что полученные в ходе проверки данные позволяют говорить, что в экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам.

«Служба безопасности оценивает произошедшее в Балтийском море как очень серьёзное», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что инцидент с утечкой газа на «Северных потоках» мог быть терактом, сообщает RT.

