СБ Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках»

Служба безопасности Швеции заявила, что после осмотра места происшествия на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», следствие всё больше склоняется к версии, что имел место грубый саботаж, сообщает пресс-служба ведомства.

В США сообщили, кто мог устроить диверсии на «Северных потоках»

В сообщении говорится, что полученные в ходе проверки данные позволяют говорить, что в экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам.

«Служба безопасности оценивает произошедшее в Балтийском море как очень серьёзное», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что инцидент с утечкой газа на «Северных потоках» мог быть терактом, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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