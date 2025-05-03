Захарова: Ситуация с безопасностью журналистов из РФ критическая
Ситуация с безопасностью журналистов из России за рубежом является критической. Об этом во Всемирный день свободы печати заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.
Она отметила, что сейчас российские СМИ и журналисты становятся объектами репрессий и притеснений якобы в рамках борьбы с дезинформацией.
«В стремлении установить контроль над глобальным информационным пространством Западом была объявлена война правде и свободе слова, оружием в которой являются политическая цензура, ложь и агрессивная пропаганда войны», - добавила Захарова.
Ранее она заявила, что к убийству в Подмосковье генерал-лейтенанта Ярослава Москалика могут быть причастны спецслужбы Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru