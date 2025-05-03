Захарова: Ситуация с безопасностью журналистов из РФ критическая

Она отметила, что сейчас российские СМИ и журналисты становятся объектами репрессий и притеснений якобы в рамках борьбы с дезинформацией.

«В стремлении установить контроль над глобальным информационным пространством Западом была объявлена война правде и свободе слова, оружием в которой являются политическая цензура, ложь и агрессивная пропаганда войны», - добавила Захарова.

Ранее она заявила, что к убийству в Подмосковье генерал-лейтенанта Ярослава Москалика могут быть причастны спецслужбы Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».