Захарова: шведов про НАТО никто не спрашивает, всё решают американцы

Глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила в четверг, что отказ от проведения референдума в Швеции по вопросу вступления страны в НАТО говорит о том, что шведов никто не спрашивает, за них все решают американцы, передают РИА Новости.

По словам российского дипломата, ни о каком консенсусе по этому вопросу в шведском обществе говорить не приходится.

«Лидер Левой партии Нуши Дадгостар решение раскритиковала. Не удалось заставить выступать за присоединение к Альянсу и Партию зелёных. Соцопросы населения шведские СМИ накануне "исторического решения" также предусмотрительно НЕ публиковали. Это демократия, детка», - написала Захарова в своем Telegram канале.

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Она также отметила, что ушел в прошлое знаменитый шведский нейтралитет, который длился на протяжении более двухсот лет, благодаря чему стране была гарантирована безопасность и процветание.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, то Россия разорвет с этими странами все договоры по поставке сырья, энергоресурсов и использованию инфраструктуры.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мария ЗахароваРеферендумНАТОШвеция
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