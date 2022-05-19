Захарова: шведов про НАТО никто не спрашивает, всё решают американцы

Глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила в четверг, что отказ от проведения референдума в Швеции по вопросу вступления страны в НАТО говорит о том, что шведов никто не спрашивает, за них все решают американцы, передают РИА Новости.

По словам российского дипломата, ни о каком консенсусе по этому вопросу в шведском обществе говорить не приходится.

«Лидер Левой партии Нуши Дадгостар решение раскритиковала. Не удалось заставить выступать за присоединение к Альянсу и Партию зелёных. Соцопросы населения шведские СМИ накануне "исторического решения" также предусмотрительно НЕ публиковали. Это демократия, детка», - написала Захарова в своем Telegram канале.