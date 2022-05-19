Захарова: шведов про НАТО никто не спрашивает, всё решают американцы
Глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила в четверг, что отказ от проведения референдума в Швеции по вопросу вступления страны в НАТО говорит о том, что шведов никто не спрашивает, за них все решают американцы, передают РИА Новости.
По словам российского дипломата, ни о каком консенсусе по этому вопросу в шведском обществе говорить не приходится.
«Лидер Левой партии Нуши Дадгостар решение раскритиковала. Не удалось заставить выступать за присоединение к Альянсу и Партию зелёных. Соцопросы населения шведские СМИ накануне "исторического решения" также предусмотрительно НЕ публиковали. Это демократия, детка», - написала Захарова в своем Telegram канале.
Она также отметила, что ушел в прошлое знаменитый шведский нейтралитет, который длился на протяжении более двухсот лет, благодаря чему стране была гарантирована безопасность и процветание.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, то Россия разорвет с этими странами все договоры по поставке сырья, энергоресурсов и использованию инфраструктуры.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 732 / сут.
Умерли
378 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 134 / сут.
- Медведев пообещал, что Россия выполнит свои обязательства по продовольствию
- В НАТО намерены поддерживать Украину «столько, сколько необходимо»
- Байден заявил о пакете дополнительной помощи Украине
- Финляндия намерена предоставить ответы на требования Турции
- Моравецкий: Шестой пакет санкций ЕС против России примут в урезанном виде
- Захарова: шведов про НАТО никто не спрашивает, всё решают американцы
- В Москве подсчитали число ДТП с электросамокатами в текущем году
- Уголовное дело возбуждено по факту нападения на посла РФ в Польше
- СМИ: Сбер продал онлайн-кинотеатр Okko
- Умер композитор Вангелис
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru