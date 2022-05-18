Россия пообещала сюрпризом ответить на вступление Финляндии в НАТО

По её словам, ответные меры будут приниматься с учётом того, как будет развиваться членство скандинавской страны в альянсе.

«Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству... Безусловно, решение соответствующие будет приниматься... в первую очередь, конечно, оно за военными», - ответила она на вопрос об ответе России на действия Финляндии.

Ранее агентство DPA со ссылкой на источники в альянсе сообщило, что турецкие власти заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении в организацию Финляндии и Швеции.