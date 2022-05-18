Россия пообещала сюрпризом ответить на вступление Финляндии в НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ России на решение Финляндии вступить в НАТО станет сюрпризом, сообщает РИА новости.

Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО

По её словам, ответные меры будут приниматься с учётом того, как будет развиваться членство скандинавской страны в альянсе.

«Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству... Безусловно, решение соответствующие будет приниматься... в первую очередь, конечно, оно за военными», - ответила она на вопрос об ответе России на действия Финляндии.

Ранее агентство DPA со ссылкой на источники в альянсе сообщило, что турецкие власти заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении в организацию Финляндии и Швеции.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:НАТОФинляндияРоссияМария Захарова
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