Захарова: Североатлантический альянс сам отказался от сотрудничества с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не воспринимает всерьёз слова генерального секретаря Североатлантического альянсв Йенс Столтенберга о необходимости диалога России и НАТО, сообщает РИА Новости.

По её словам, высылка дипломатов и отказ альянса от контактов по военной линии «фактически похоронили Совет Россия-НАТО».

«В таких условиях работать по вызовам и угрозам региональной безопасности и невозможно, и не имеет смысла. Альянс сам отказался от любого практического сотрудничества с Россией», - подчеркнула Захарова.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение России приостановить работу постпредства при альянсе «не способствует диалогу и взаимопониманию», однако альянс готов к продолжению диалога с Москвой, в том числе посредством Совета Россия-НАТО.

О приостановке работы российского постпредства объявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Произошло это после того, как НАТО отозвал аккредитацию восьми сотрудников российского постпредства.

