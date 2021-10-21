Захарова: Североатлантический альянс сам отказался от сотрудничества с Россией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не воспринимает всерьёз слова генерального секретаря Североатлантического альянсв Йенс Столтенберга о необходимости диалога России и НАТО, сообщает РИА Новости.
По её словам, высылка дипломатов и отказ альянса от контактов по военной линии «фактически похоронили Совет Россия-НАТО».
«В таких условиях работать по вызовам и угрозам региональной безопасности и невозможно, и не имеет смысла. Альянс сам отказался от любого практического сотрудничества с Россией», - подчеркнула Захарова.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение России приостановить работу постпредства при альянсе «не способствует диалогу и взаимопониманию», однако альянс готов к продолжению диалога с Москвой, в том числе посредством Совета Россия-НАТО.
О приостановке работы российского постпредства объявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Произошло это после того, как НАТО отозвал аккредитацию восьми сотрудников российского постпредства.
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