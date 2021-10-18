Россия приостанавливает работу военной миссии НАТО в Москве

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО, сообщает ТАСС.



По его словам, решение было принято после того, как Североатлантический альянс отозвал аккредитацию восьми сотрудников российского постпредства.

«В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или может это займет еще несколько дней», - сказал он.

Лавров добавил, что информационное бюро НАТО в Москве также прекращает деятельность.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия напрямую готова вести диалог с НАТО, сообщает RT.

