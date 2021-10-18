Россия приостанавливает работу военной миссии НАТО в Москве
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО, сообщает ТАСС.
По его словам, решение было принято после того, как Североатлантический альянс отозвал аккредитацию восьми сотрудников российского постпредства.
«В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или может это займет еще несколько дней», - сказал он.
Лавров добавил, что информационное бюро НАТО в Москве также прекращает деятельность.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия напрямую готова вести диалог с НАТО, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 325 / сут.
Умерли
224 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+16 431 / сут.
- Россия приостанавливает работу военной миссии НАТО в Москве
- ФАС признала непристойной рекламу ресторана «ЁбиДоЁби»
- Госдума обсудит отмену обязательного техосмотра в осеннюю сессию
- Кудрин нашёл «прорыв» в финансировании здравоохранения
- Украина получила от США новую партию военной помощи
- Лукашенко опасается диверсий на объектах в Белоруссии
- Россельхознадзор обнаружил кишечную палочку в сухом молоке из Белоруссии
- «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину
- Засекреченный экспорт Белоруссии в Россию подскочил в 8 раз
- В Подмосковье восемь человек арестовали по подозрению в подделке сертификатов о вакцинации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru