В НАТО заявили, что готовы к диалогу с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение России приостановить работу постпредства при альянсе «не способствует диалогу и взаимопониманию», сообщает «Интерфакс».

По его словам, Североатлантический альянс готов продолжению диалога с Москвой, в том числе посредством Совета Россия-НАТО.

При этом Столтенберг добавил, что политика НАТО осталась неизменной.

Ранее Североатлантический альянс отозвал аккредитацию восьми сотрудников российского постпредства, после чего глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия приостанавливает работу своего постпредства.

