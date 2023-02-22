Захарова: Сергей Лавров и Ван И не обсуждали «китайский план» по Украине

Заявления ряда западных политиков по поводу некоего «китайского мирного плана» искажают реальную картину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По её словам, глава МИД РФ Сергей Лавров и член политбюро ЦК КПК Ван И в ходе переговоров в Москве не обсуждали «китайский план» по урегулированию ситуации на Украине.

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Дипломат рассказала, что китайская сторона познакомила российских коллег со своим мнением касательно исходных причин конфликта на Украине и путей его урегулирования.

«О каком-либо отдельном «плане» разговора не было», — добавила Захарова.

Ранее, как сообщала НСН, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И заявил, что Пекин будет придерживаться беспристрастной позиции по Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаКитайСергей ЛавровМария Захарова
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