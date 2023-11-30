Захарова считает «глупостью русофобов» запрет Болгарии на ее пролет над страной
Запрет официальных властей Болгарии на пролет над страной является «злобной глупостью русофобов», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя России Марии Захаровой.
«Впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолету, а человеку в самолете», – сказала она. Дипломат отметила, что болгарские чиновники не подумали о том, что подобные меры могут быть применены в качестве ответных к тысячам функционеров НАТО.
Министра иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Северной Македонии Скопье для участия в заседании СМИД ОБСЕ. Изначально планировалось, что Болгария разрешит пролет российского авиалайнера над своей территорией. Однако позже было поставлено условие, что на борту самолета не должно быть официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Российская сторона на это не согласилась, поэтому судно летело через территорию Греции.
Ранее Северная Македония разрешила пролет самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в небе над страной. Разрешение будет действовать с 29 ноября по 1 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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