Советник президента РФ: Запад пытается возродить фашизм
Страны Европы пытаются возродить фашизм и на это указывают их действия, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника президента России Антона Кобякова.
По его словам, Москва всегда будет этому противостоять. Политик напомнил, что Советская армия и советский народ освободили Европу от фашизма, гарантировав жизнь, развитие и безбедное существование. Он указал, что, несмотря на это, сегодня Запад решил возродить фашизм из-за «короткой памяти».
Кобяков отметил, что РФ помнит и чтит историю, так что всегда будет выступать против «любой инкарнации нацизма».
Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что слова президента США Дональда Трампа о роли СССР в победе над фашизмом подтверждают его здравую позицию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Предложено изменить формат домашних заданий из-за ИИ
- Советник президента РФ: Запад пытается возродить фашизм
- СМИ: Бербок хотят вызвать в Бундестаг из-за провала ФРГ на выборах в ООН
- Минюст США: Трамп может снести статую Свободы бульдозером
- Росстат: В пяти сферах россияне получали более 200 тыс. рублей
- МИД Украины: Россиян не будут пускать в страну после СВО
- СМИ: Китай начал морскую операцию рядом с Тайванем
- Рудковская упала в обморок во время премии «МУЗ-ТВ»
- Элемент интерьера: Россияне скупают большие телевизоры
- В Финляндии заявили о готовности сбивать залетевшие дроны Украины