По его словам, Москва всегда будет этому противостоять. Политик напомнил, что Советская армия и советский народ освободили Европу от фашизма, гарантировав жизнь, развитие и безбедное существование. Он указал, что, несмотря на это, сегодня Запад решил возродить фашизм из-за «короткой памяти».

Кобяков отметил, что РФ помнит и чтит историю, так что всегда будет выступать против «любой инкарнации нацизма».

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что слова президента США Дональда Трампа о роли СССР в победе над фашизмом подтверждают его здравую позицию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

