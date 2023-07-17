Захарова: Россия заявила Турции, Украине и секретариату ООН о прекращении зерновой сделки

Россия сегодня официально уведомила Турцию и Украину, секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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По словам дипломата, МИД России в скором времени опубликует официальное заявление со всеми разъяснениями российской стороны, касающимися зерновой сделки.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о фактической остановке зерновой сделки.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что старания ООН по выполнению российской части «зерновой сделки» оказались безрезультатны, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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