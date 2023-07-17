Захарова: Россия заявила Турции, Украине и секретариату ООН о прекращении зерновой сделки

Терактом назвал ЧП на Крымском мосту Национальный антитеррористический комитет Проблем объезда Крымского моста по альтернативным путям нет Индекс Мосбиржи отыграл потери начала торгов Польша не будет отзывать посла из РФ в ответ на закрытие своего консульства в Смоленске Минцифры приостановило до 1 сентября выдачу грантов на IT-разработки