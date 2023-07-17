Салливан рассказал, что ждет Россию при выходе из зерновой сделки
17 июля 202304:02
Москву ждут дипломатические издержки, если зерновая сделка не будет продлена, сообщает RT со ссылкой на заявление советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.
По его словам, если РФ откажется от сделки, то мир расценит это как отказ обеспечить страны Африки, Южной Америки и Азии необходимым продовольствием.
Ранее вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что власти республики прилагают все усилия для продления зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru