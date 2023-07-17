Салливан рассказал, что ждет Россию при выходе из зерновой сделки

По его словам, если РФ откажется от сделки, то мир расценит это как отказ обеспечить страны Африки, Южной Америки и Азии необходимым продовольствием.

Ранее вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что власти республики прилагают все усилия для продления зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

