Захарова рассказала, когда МИД РФ запросит информацию по Скрипалям
Официальный представитель МИД РФ прокомментировала НСН отказ властей Великобритании раскрыть данные о местонахождении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт в интервью «Коммерсанту» подтвердила, что отравленные почти два года назад веществом «Новичок» экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы. Вместе с тем, британский дипломат не стала отвечать на вопрос об их местонахождении. По словам Броннерт, в этом вопросе «и правительство, и полиция всегда будут руководствоваться желаниями частных лиц».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила утвердительно на вопрос НСН о том, будет ли Москва предпринимать какие-либо шаги, чтобы добиться от Великобритании информации о месте пребывания Скрипалей.
«Обязательно. Чуть позже», - сообщила она, не став уточнять, какие именно шаги будут сделаны.
Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Великобритании позднее объявили, что против военного разведчика и его дочери было применено боевое отравляющее вещество А-234 класса «Новичок». В произошедшем обвинили Россию: следствие полагало, что к покушению причастны Александр Петров и Руслан Боширов. К лету 2019 года британская полиция признала, что не может доказать причастность России к отравлению.
Оба пострадавших выжили и несколько раз выходили на связь с родственниками в России – в том числе с племянницей экс-полковника Викторией, сообщали СМИ. О Скрипалях нет известий с конца июня 2019 года. Близкий к спецслужбам источник издания The Telegraph утверждал, что оба переживших отравление находятся под охраной спецслужб.
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