Захарова рассказала, когда МИД РФ запросит информацию по Скрипалям

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила утвердительно на вопрос НСН о том, будет ли Москва предпринимать какие-либо шаги, чтобы добиться от Великобритании информации о месте пребывания Скрипалей.

«Обязательно. Чуть позже», - сообщила она, не став уточнять, какие именно шаги будут сделаны.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Великобритании позднее объявили, что против военного разведчика и его дочери было применено боевое отравляющее вещество А-234 класса «Новичок». В произошедшем обвинили Россию: следствие полагало, что к покушению причастны Александр Петров и Руслан Боширов. К лету 2019 года британская полиция признала, что не может доказать причастность России к отравлению.

Оба пострадавших выжили и несколько раз выходили на связь с родственниками в России – в том числе с племянницей экс-полковника Викторией, сообщали СМИ. О Скрипалях нет известий с конца июня 2019 года. Близкий к спецслужбам источник издания The Telegraph утверждал, что оба переживших отравление находятся под охраной спецслужб.

