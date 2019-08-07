Полный провал. Лондон признал, что не смог доказать причастность России к делу Скрипалей
Полиция Великобритании признала, что так и не получила никаких доказательств причастности России к так называемому «делу Скрипалей». Как передает РИА ФАН, с таким заявлением выступил заместитель главы Скотленд-Ярда Нил Басу.
Он подчеркнул, что все высказанные до сих пор предположения основаны исключительно на мнении экспертов по России. Однако, по словам Басу, необходимы конкретные доказательства, которых нет.
Бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на лавке в британском Солсбери 4 марта прошлого года.
Лондон утверждает, что на них воздействовало отравляющее вещество под названием «Новичок», которое было разработано ещё в СССР, и возложил ответственность за инцидент на Москву.
Российские власти неоднократно опровергли все обвинения и предложили помощь в расследовании, однако британская сторона игнорировала это. По официальной версии Лондона Скрипали выписаны из больницы, однако их местонахождение не раскрывается.
Между тем, как сообщает Телеканал «360», племянница Сергея Скрипаля Виктория выдвинула новую версию отравления дяди. Она считает, что вся эта история была затеяна в интересах нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
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