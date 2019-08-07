Полный провал. Лондон признал, что не смог доказать причастность России к делу Скрипалей

Полиция Великобритании признала, что так и не получила никаких доказательств причастности России к так называемому «делу Скрипалей». Как передает РИА ФАН, с таким заявлением выступил заместитель главы Скотленд-Ярда Нил Басу.

Он подчеркнул, что все высказанные до сих пор предположения основаны исключительно на мнении экспертов по России. Однако, по словам Басу, необходимы конкретные доказательства, которых нет.

Бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на лавке в британском Солсбери 4 марта прошлого года.